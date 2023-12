O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Saúde (SES), e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), firmaram nesta quarta-feira (13) um novo termo de cooperação. O objetivo é ampliar e qualificar serviços pelo oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os recursos totalizam R$ 154,7 milhões.