A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29), a 25ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que financiaram e fomentaram os atos golpistas ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas por manifestantes.