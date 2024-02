Um vídeo viral que mostra o senador Magno Malta (PL-ES) mente ao insinuar que ele estava embriagado no ato a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 25 de fevereiro, em São Paulo. O áudio da gravação usada no post foi adulterado, como é possível perceber ao comparar o mesmo trecho com vídeos postados nas redes sociais do parlamentar e como foi constatado pelo perito forense e professor de engenharia da informação da Universidade Federal do ABC (UFABC) Mário Gazziro, consultado pelo Comprova. O senador também afirmou se tratar de conteúdo manipulado.