A Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Porto Alegre está usando um novo depósito para armazenar livros e demais materiais que abastecem as escolas da rede. Neste centro de distribuição, no bairro Anchieta, estão guardados atualmente cerca de 79 mil livros que fazem parte do montante comprado em processos de adesão à ata de registro de preço que estão sob suspeita de irregularidades.