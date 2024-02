Compras de materiais pedagógicos da Secretaria Municipal da Educação de Porto Alegre (Smed) teriam sido realizadas por determinações externas, com a indicação prévia do fornecedor escolhido. Em supostos encontros fora da pasta, as ordens seriam transmitidas ao ex-secretário adjunto Mario de Lima, a quem caberia comunicar os servidores que fariam a instrução dos processos administrativos para as aquisições.