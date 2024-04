Após as polêmicas do jogo contra o Bahia, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, foi convidado pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO) para falar nesta segunda-feira (29) na CPI de Manipulações e Apostas Esportivas do Senado. O treinador, contudo, disse que não gostaria de falar neste momento e que nem poderia participar da sessão por estar envolvido com a viagem do Tricolor a Ponta Grossa e a preparação para o jogo contra o Operário-PR, nesta terça (30), pela Copa do Brasil.