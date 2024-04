Jailson Macedo Freitas será o assessor da arbitragem de Operário-PR x Grêmio, em Ponta Grossa, pela Copa do Brasil. A CBF manteve o nome do diretor de arbitragem da Federação Baiana de Futebol (FBF) na escala para o confronto desta terça (30), mesmo que ele tenha se envolvido na polêmica do último jogo do Tricolor, contra o Bahia, no sábado (27), pela quarta rodada do Brasileirão. A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf) pede o banimento de Jailson do futebol em função do episódio na Arena Fonte Nova.