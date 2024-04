Sair vivo de Ponta Grossa será a prioridade do Grêmio na partida contra o Operário-PR, nesta terça (30), pela Copa do Brasil. A meta do time de Renato Portaluppi no Estádio Germano Krüger será buscar a vitória, mas, dependendo das circunstâncias, um empate já será considerado um bom resultado. Para isso, o Tricolor contará com o apoio da torcida. Na chegada à cidade, na tarde desta segunda (29), os jogadores foram recepcionados por cerca de 50 gremistas da região, que foram retribuídos com selfies e autógrafos de pelo menos 10 atletas do grupo.