As direções de Grêmio e Operário-PR não chegaram a um acordo para reduzir o valor dos ingressos destinados à torcida gremista no jogo entre as equipes, nesta terça (30), pela Copa do Brasil. Salvo se ocorrer uma reviravolta inesperada nas próximas horas, o torcedor tricolor precisará desembolsar o valor único de R$ 350 para assistir ao time de Renato Portaluppi na partida marcada para às 20h, no Estádio Germano Krüger.