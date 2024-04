O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, manifestou-se na tarde desta segunda-feira (29) pela primeira vez sobre as polêmicas envolvendo a partida contra o Bahia, no último sábado (27). Na chegada do Tricolor a Ponta Grossa, onde enfrenta o Operário-PR nesta terça (30) pela Copa do Brasil, o dirigente, em tom ameno, sugeriu uma maior discussão sobre "o que está acontecendo" com a arbitragem no futebol brasileiro e defendeu a atitude do técnico Renato Portaluppi de abandonar o jogo antes do fim, em protesto contra a expulsão de Diego Costa.