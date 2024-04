Depois de ser derrotado pelo Bahia, no sábado (27), o Grêmio terá mudanças no time que vai enfrentar o Operário-PR, nesta terça-feira (30), às 20h, em Ponta Grossa, pela Copa do Brasil. Pelo menos três trocas devem ser promovidas pelo técnico Renato Portaluppi, que está preocupado com o desgaste da equipe.