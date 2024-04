Renato Portaluppi encontrou um elo entre a partida contra no Bahia, no sábado (27), pelo Brasileirão e o jogo contra o Operário-PR, na terça-feira (30), pela Copa do Brasil. A conexão não estava apenas na escalação mista colocada na derrota por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. Estava fora de campo. Estava no apito. O que gerou mais uma manifestação de insatisfação sobre as decisões da arbitragem.