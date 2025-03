Grêmio é goleado pelo São Paulo na abertura do Brasileirão sub-20

Zortea foi capitão da equipe gremista. ANGELO PIERETTI / GRÊMIO FBPA

O começo da caminhada do Grêmio no Brasileirão sub-20 não foi dos melhores. Jogando no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Tricolor perdeu por 5 a 1 para o São Paulo na abertura do campeonato de base, nesta segunda-feira (10).

Os gols da equipe paulista foram marcados por Djhordney, Paulinho, Alves (duas vezes) e Lucas Ferreira. Pedro Gabriel, de pênalti, diminuiu para o time de Porto Alegre.

O Grêmio volta a campo no dia 17 de março, contra o Corinthians, em São Paulo, pela segunda rodada.

Gols sofridos no início

Em menos de 10 minutos, o tricolor paulista já tinha 2 a 0 no marcador. O primeiro gol saiu, aos três, depois da defesa gremista bater cabeça. Djhordney aproveitou a falha e chutou para vencer o goleiro Ygor.

Aos seis, os são-paulinos ampliaram. Em cobrança de escanteio pela esquerda, Paulinho se antecipou à defesa gremista e tocou de cabeça.

Dos 27 aos 32 minutos, mais dois gols paulistas. Em jogada pela direita, a defesa gremista não conseguiu afastar e Alves não teve problemas para fazer o terceiro.

Depois, um golaço de Lucas Ferreira. Pelo lado direito, ele limpou a marcação e bateu de esquerda no canto do goleiro Ygor.

Para a volta do segundo tempo, o técnico Fabiano Daitx fez três trocas no Grêmio. Arnaldo, Hugo Henrique e Adrielson saíram para as entradas de Higor, Vitor Ramon e Alex.

Mesmo com o resultado elástico, o São Paulo continuou pressionando. No entanto, foi o Grêmio quem marcou. Em cobrança de pênalti, Pedro Gabriel deslocou o goleiro adversário e diminuiu o marcador.