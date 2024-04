A caminhada do Grêmio em busca do hexacampeonato da Copa do Brasil começa hoje em Ponta Grossa-PR. Na partida contra o Operário, às 20h, no Paraná, o Tricolor reencontrará uma competição em que está habituado a ser protagonista, ao lado do Flamengo, é o clube que mais tem finais — são nove, com cinco títulos e quatro vice-campeonatos —, podendo igualar o recorde de seis conquistas ao lado do Cruzeiro.