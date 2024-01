Sob a perspectiva de que a janela de transferências fechará somente no dia 7 de março e a Libertadores — grande objetivo da temporada — só iniciará em abril, o Grêmio está longe de entrar em pânico quando o assunto é contratações. Porém, caso queira contar com eventuais reforços no Gauchão, eles precisam estar regularizados antes da nona rodada, prevista para iniciar em 17 de fevereiro.