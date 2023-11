O Grêmio está de volta à Libertadores. De virada, o Tricolor venceu o Goiás por 2 a 1 na Arena e garantiu matematicamente uma vaga para a principal competição das Américas em 2024. Agora com 62 pontos, e em quinto lugar, o Tricolor termina a 36ª rodada a um ponto do G-4 e finalizará o Brasileirão entre os seis melhores da competição. O objetivo agora é secar Botafogo, Atlético-MG e Flamengo, que estão com 63 pontos, para tentar chegar ao G-4 nas duas rodadas restantes. Com 66 pontos, o Palmeiras lidera o campeonato.