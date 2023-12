O primeiro tempo do Grêmio contra o Goiás na Arena foi assustador na noite desta quinta-feira (30). Muito abaixo do esperado. Inclusive, Renato Portaluppi chegou a tirar Galdino para colocar Ferreira. O Goiás foi para o intervalo com 1 a 0 de vantagem, gol de Morelli, jogando melhor.