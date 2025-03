Grêmio vai para a decisão com time em construção 

Gustavo Quinteros tem uma equipe com a fotografia bastante modificada.

O Grêmio chega para a decisão do Gauchão sem ter um time pronto . O time de Gustavo Quinteros está em processo de construção.

A ausência de Cuéllar pode colocar Camilo ao lado de Villasanti , formando uma dupla de volantes que ainda não havia começado junta. Só que não será surpresa alguma se Dodi aparecer ao lado do paraguaio — inclusive essa é a provável escalação informada pelo repórter e colega Rodrigo Oliveira.

Ainda há uma dúvida de quem deve ser o armador do meio entre Cristaldo ou Monsalve. Outros dois homens de flanco — Cristian Olivera e Amuzu — também tem pouca rodagem entre os titulares. Mesma situação de Tiago Volpi, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Na frente, Pavon pode aparecer.

É uma equipe com a fotografia bastante modificada . Isso significa que o Tricolor não tem chance de ser campeão? Óbvio que pode conquistar a taça. O fator superação sempre está presente em um Gre-Nal.

