Grêmio terá que virar a chave de forma rápida

Quinteros comandou treino no domingo (9). Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio pode virar no Beira-Rio, a vantagem de 2 a 0 construída pelo Inter no clássico da Arena? Vamos combinar que é muito difícil. O Colorado botou a mão na taça com todos os méritos.

No futebol, sempre é necessário ter cautela. Roger Machado falou que o campeonato ainda está em aberto. A bola precisa rolar os 90 minutos restantes.

Só que a lógica é o time colorado ficar com a taça. Pelo lado do Tricolor, o foco total deve ser a Copa do Brasil. Ser eliminado pelo Athetic em São João Del Rei, em Minas Gerais, na quarta-feira (12), será um duro golpe no começo de trabalho de Gustavo Quinteros.

Além de significar uma perda da alta premiação recebida por passar de fase. Pela pressão natural por resultado imediato da nossa cultura, o treinador pode balançar com um revés.

O ponto de desconto que deve ser dado na avaliação do trabalho gremista é que Quinteros recebeu reforços de forma tardia. E assim não há um time titular estruturado.