Quem pode ser a grande surpresa do Grêmio no Gre-Nal

Cristian Olivera é o novo titular do ataque do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio é uma equipe em construção. Os reforços chegaram há pouco tempo. Ainda não tem o melhor entrosamento. Não contar com Gustavo Quinteros na beira do gramado orientando o time também é um baita problema no Gre-Nal do sábado (8).

A grande maioria das pessoas coloca em Braithwaite como um provável herói gremista no duelo com o Inter. O dinamarquês é uma liderança em campo e tem alto poder de conclusão perto da meta adversária.

Monsalve é o emergente que tem qualidade. Depois de chegar sob desconfiança, Volpi está se tornando uma figura importante na reta final do Gauchão. Amuzu pode contribuir com a sua velocidade.

Só que há um reforço recente, que tem se mostrado potencial para ser o fator de desequilíbrio no clássico 445 pelo lado gremista. Falo de Cristian Olivera. Desde a estreia com a camisa do Tricolor, o uruguaio tem sido uma excelente opção de jogada pelo lado direito. Também marcou gols importantes na reta final do Gauchão. Sem tiver todos os holofotes direcionados a ele, Kike pode ser a grande surpresa no Gre-Nal.