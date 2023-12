Foi um primeiro tempo horrível do Grêmio. Perdeu para o Goiás por 1 a 0 e foi duramente vaiado pelo torcedor. E poderia ter levado mais gols, não fosse a ineficiência do ataque do Goiás ou pelas boas defesas do goleiro Caíque — que foi uma surpresa agradável para os torcedores. No segundo tempo, a bola chegou para Suárez. Deu uma assistência perfeita para Ferreira fazer o primeiro gol do Tricolor. No segundo gol, foi um passe anterior mas que redundou na possibilidade do chute de Cristaldo.