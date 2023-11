A liderança do Brasileirão esteve ao alcance do Grêmio. O empate entre Botafogo e Bragantino permitia isso. Mas, em frente a mais de 51 mil gremistas na Arena, no domingo (12), o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Corinthians. Um resultado que torna o sonho do tricampeonato brasileiro ainda mais difícil, mesmo com quatro rodadas na competição.