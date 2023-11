Nem um, nem outro. Bragantino e Botafogo empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo (12) pela 34ª rodada do Brasileirão. O Fogão teve a vitória nas mãos até os minutos finais, mas a síndrome botafoguense voltou a dar as caras. O resultado mantém o Palmeiras na liderança do campeonato, com 62 pontos.