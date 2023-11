O caminho do Grêmio na briga pelo título do Brasileirão ficou ainda mais difícil. Na tarde deste domingo (12), com mais de 51 mil pessoas na Arena, o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Corinthians pela 34ª rodada da competição. O tropeço, quando teve a vantagem de um jogador a mais por quase 80 minutos, deixa o clube em terceiro lugar após a vitória do Palmeiras, que lidera o campeonato com 62 pontos, e o empate entre Botafogo e Bragantino, que deixou os cariocas com 60.