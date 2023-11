Luis Suárez começou a considerar a possibilidade de seguir no Grêmio em 2024. Essa é a informação que recebi. Sim, isso significaria uma mudança radical no cenário atual. Foi o uruguaio que pediu para encerrar o contrato com o Grêmio antes do previsto. Sim, existe a real possibilidade de ele jogar no Inter Miami. Mas nos últimos dias surgiu um fio de esperança.