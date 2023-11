O Grêmio perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão após perder para o Corinthians, na Arena. Romero marcou gol no primeiro tempo, mas o Tricolor teve um jogador a mais desde os 10 minutos de jogo. A equipe treinada por Renato Portaluppi vai para a data Fifa em terceiro lugar, com 59 pontos.