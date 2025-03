Grêmio encaminha renovação de contrato com Braithwaite

Braithwaite chegou em Porto Alegre no meio de 2024. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio encaminhou nos últimos dias a renovação de contrato com Martin Braithwaite. Identificado com o clube, o dinamarquês deu resposta técnica em campo e se tornou rapidamente um líder do vestiário, conquistando a comissão técnica e a direção.

Por isso, o Tricolor já trata com o centroavante os últimos detalhes para estender o seu vínculo até junho de 2027. A informação sobre as tratativas com o atleta foi divulgada inicialmente pela TNT Sports e confirmada por Zero Hora.

O acordo atual expira em junho de 2026, mas, pela importância do atleta, o clube decidiu antecipar as conversas. As novas bases salariais e as principais cláusulas estão acertadas verbalmente e faltam poucos detalhes para o novo contrato ser assinado.

Relembre a contratação de Braithwaite

Braithwaite é um dos principais líderes do grupo do Grêmio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Contratado em julho de 2024, na gestão do então vice de futebol Antonio Brum, Braithwaite conquistou rapidamente a vaga de titular absoluto do ataque, marcando 14 gols e dando três assistências em 28 jogos. O protagonismo dos tempos de Renato Portaluppi permanece em 2025, sob o comando de Gustavo Quinteros.

Com o contrato prestes a ser renovado, o dinamarquês é uma das armas de Quinteros para os Gre-Nais decisivos da final do Gauchão, que será disputada neste sábado (8), na Arena, e no fim de semana seguinte, no Beira-Rio.