O gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes, e outros dirigentes do clube tentaram invadir a sala do VAR, na Arena do Grêmio, para reclamar de um possível pênalti não marcado em lance em cima de Matheus Bidu. Na ocasião, a arbitragem não acionou à revisão e, no lance seguinte, expulsou Bruno Méndez, do Timão.