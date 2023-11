A derrota do Grêmio para o Corinthians por 1 a 0, pela 34ª rodada do Brasileirão, deixa o Tricolor um pouco mais distante do título nacional. Mesmo jogando na Arena lotada, com 51.842 torcedores, a equipe do técnico Renato Portaluppi não aproveitou o jogador a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo.