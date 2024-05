Durante a semana, Ayrton Senna foi lembrado por muitas pessoas pelos seus feitos dentro das pistas, pela figura icônica que representou o Brasil ao redor do mundo e pela saudade deixada em muitos fãs do piloto da Fórmula 1. Na quarta-feira (1), completou-se 30 anos da sua morte, em um acidente no circuito de Ímola, na Itália, em 1994.