O 1º de maio de 1994 estará, para sempre, na memória do esporte e do automobilismo. Na curva Tamburello, no autódromo de Ímola, o esporte brasileiro perdeu um de seus maiores ídolos. Naquela manhã de domingo, Ayrton Senna da Silva saiu de cena para se eternizar no panteão dos heróis do Brasil.