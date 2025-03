Leclerc lidera treino da manhã da pré-temporada de F1; brasileiro fica em nono

O terceiro dia de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 , que está sendo realizada no circuito de Sakhir, no Bahrein, teve a Ferrari na ponta. O monegasco Charles Leclerc fez o melhor tempo e cravou 1min30s811.

Na parte final do treino, Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull e Alpine andaram mais fortes em busca dos melhores tempos no circuito de Sakhir. O atual tetracampeão Max Verstappen também mostrou evolução com a Red Bull e apareceu em quarto. O australiano Jack Doohan (Alpine) fechou as cinco primeiras posições.