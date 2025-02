Hamilton lidera treino da manhã do segundo dia de testes da pré-temporada de Fórmula 1

O segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, que está sendo realizada no circuito de Sakhir, no Bahrein, contou com a liderança de Lewis Hamilton. Mesmo sob chuva por boa parte da atividade, o britânico da Ferrari conseguiu fazer o melhor tempo com a marca de 1min29s379 nesta quinta-feira (27).