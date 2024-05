Três títulos mundiais de Fórmula 1, 41 vitórias na categoria, ultrapassagens inesquecíveis, gestos para a história e amor do povo brasileiro. Esses são alguns dos legados deixados por Ayrton Senna, morto há 30 anos. O trágico acidente na curva Tamburello, no circuito de Ímola, na Itália, no dia 1º de maio de 1994, interrompeu a carreira de um dos maiores nomes do automobilismo de todos os tempos.