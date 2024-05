Há 30 anos Ayrton Senna da Silva sofreu um grave acidente enquanto pilotava pela Fórmula 1 e perdeu a vida. Ele era considerado o ídolo do Brasil na época e um dos maiores do automobilismo mundial. Mesmo três décadas depois da sua partida, o sentimento ainda é de saudade e de lembranças dos seus grandes feitos no esporte.