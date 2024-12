Verstappen vence GP do Catar de Fórmula 1; Ferrari tira diferença para a McLaren nos construtores

Verstappen foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada em Lusail. Altaf Qadri / AFP

Mesmo com o tetracampeonato da Fórmula 1 garantido, Max Verstappen não cansa de vencer. No Grande Prêmio do Catar, em Lusail, neste domingo (1º), o holandês da Red Bull largou em segundo, conseguiu ultrapassar na largada e dominou uma prova que teve acidentes, bandeiras amarelas e punições.

Na segunda posição chegou Charles Leclerc, da Ferrari, que conseguiu tirar um pouco da diferença para a McLaren no mundial de construtores. O monegasco aproveitou uma punição de 10 segundos e stop and go para Lando Norris, que não respeitou o limite de velocidade enquanto havia bandeira amarela. Oscar Piastri minimizou as perdas para a equipe britânica ao chegar na terceira posição.

A penalização deixou Norris em último, mas ele conseguiu chegar em 10º, garantindo dois pontos — um deles pela volta mais rápida. Carlos Sainz, da Ferrari, foi o sexto e somou oito. Com isso, a McLaren vai para a última etapa do mundial da F1 2024, em Abu Dhabi, no próximo final de semana, com 21 pontos de vantagem.

Largada movimentada e com acidentes

George Russell, da Mercedes, largou em primeiro, pois Verstappen, que havia feito a pole position no sábado, foi penalizado em uma posição. Contudo, logo na primeira curva o tetracampeão mundial assumiu a liderança e de lá não saiu mais.

Na largada, ainda houve um acidente entre Franco Colapinto e Esteban Ocon. O argentino e o francês tiveram que abandonar. O primeiro safety car precisou entrar na pista. Algumas voltas depois, Lance Stroll foi penalizado por causar colisão com Alexander Albon. O canadense foi o terceiro a abandonar, momentos depois.

Problemas atrás de problemas

A Mercedes teve uma corrida para esquecer. Russell perdeu a liderança rapidamente, caiu para terceiro e depois despencou no grid por problemas no pit stop. Ele conseguiu se recuperar e terminou na quarta posição. Mesmo sendo punido no fim, ele manteve a posição.

Lewis Hamilton também não teve sorte e foi punido no início da prova por largada falsa. Na reta final da corrida, o heptacampeão mundial teve seu pneu furado porque passou em cima do retrovisor de Albon, que perdeu o item em mais uma colisão.

Outro afetado foi Sainz, que também precisou parar para trocar os pneus. Na sequência, o carro de segurança precisou entrar novamente. Primeiro, Sergio Pérez rodou sozinho e precisou abandonar. Nico Hulkenberg também foi parar na brita e foi o quinto piloto a sair da prova.

No fim da prova, Norris superou Bottas e Albon para terminar na 10ª posição. A grande surpresa da corrida foi o chinês Guanyu Zhou, que terminou em 8º e marcou os quatro primeiros pontos da Kick Sauber na temporada. Ele será substituído em 2025 pelo brasileiro Gabriel Bortoleto.

Classificação final do GP do Catar de F1

Max Verstappen - Red Bull Charles Leclerc - Ferrari Oscar Piastri - McLaren George Russell - Mercedes Pierre Gasly - Alpine Carlos Sainz - Ferrari Fernando Alonso - Aston Martin Guanyu Zhou - Kick Sauber Kevin Magnussen - Haas Lando Norris - McLaren Valtteri Bottas - Kick Sauber Lewis Hamilton - Mercedes Yuki Tsunoda - Racing Bulls Liam Lawson - Racing Bulls Alexander Albon - Williams

Não terminaram: Franco Colapinto, Esteban Ocon, Lance Stroll, Sergio Pérez e Nico Hulkenberg