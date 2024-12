Rafael Fleck vence a etapa de Cascavel e RS volta a ter campeão da Fórmula Truck

Fleck celebrou o título da Fórmula Truck em Cascavel. Vanderley Soares / Divulgação

O Rio Grande do Sul volta a ter um campeão na Fórmula Truck. Rafael Fleck, 31 anos, conquistou o principal campeonato de caminhões do Brasil deste ano, após vencer a última etapa da temporada, em Cascavel, Paraná, no domingo (1º).

O gaúcho, natural de Porto Alegre, trouxe o terceiro título da categoria para a família. Em 1999 e em 2000, Jorge Fleck, que é pai de Rafael, foi bicampeão da Truck. 24 anos depois, o filho conseguiu repetir o feito.

— Levar mais um título para o Rio Grande do Sul, o terceiro da família Fleck, exatamente em Cascavel, onde meu pai foi campeão pela última vez. Comemoramos com a organização da Fórmula Truck no mesmo restaurante em que foi comemorado há 24 anos — conta o campeão à Zero Hora.

Fleck foi dominador na última etapa da temporada. Ele fez a pole position no sábado (30) e venceu de ponta a ponta a corrida de domingo, a qual ainda conseguiu fazer a melhor volta. Com isso, o gaúcho terminou com uma vantagem de 52 pontos para o segundo colocado.

— Muito feliz pela conquista. Foram oito etapas e conseguimos ficar no pódio em todas elas. Terminamos mais de 50 pontos na frente do segundo colocado. Muito feliz com a constância e o desempenho — destaca.

Classificação final da Fórmula Truck