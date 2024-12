EUA adota novas medidas para restringir exportação de semicondutores para China

Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (2), novas medidas para restringir a exportação de semicondutores para a China, com o objetivo de dificultar a capacidade do país asiático de produzir tecnologia necessária para modernizar suas armas, anunciou o Departamento de Comércio.

As medidas restringem as exportações para 140 empresas, incluindo as chinesas Piotech e SiCarrier Technology.