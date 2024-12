Atividade industrial nos EUA se contrai pelo oitavo mês consecutivo (ISM)

A atividade industrial nos Estados Unidos contraiu-se pelo oitavo mês consecutivo em novembro, embora em ritmo mais lento, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (2).

O índice que mede a atividade nesse setor foi de 48,4%, um aumento de 1,9 ponto percentual em relação a outubro, de acordo com dados da federação comercial ISM.

O número superou as expectativas do mercado de 47,6%, de acordo com o Briefing.com.