Premiê francês enfrentará moção de censura após aprovar parte do orçamento sem voto parlamentar

O primeiro-ministro francês, Michel Barnier, pode enfrentar um fim de mandato abrupto depois de os principais partidos da oposição afirmarem, nesta segunda-feira (2), que vão apoiar uma moção de censura contra seu governo, no poder há apenas três meses.

O chefe de governo conservador ativou, nesta segunda, um procedimento parlamentar polêmico para aprovar parte do orçamento sem submetê-lo a votação, por ter certeza de que a Câmara baixa do Parlamento lhe negaria a maioria.

O primeiro-ministro francês tomou a decisão apesar de a esquerda e a extrema direita ameaçarem com uma moção de censura caso ele lançasse mão desta ferramenta.

O primeiro-ministro "enfrentará, nesta quarta-feira, tanto a desonra quanto a censura", disse Mathilde Panot, líder do partido no Parlamento.

O Reagrupamento Nacional (RN, extrema direita), o partido com mais deputados no Parlamento, informou que apoiará uma moção da esquerda e que apresentará uma própria.

O RN "votará pela censura" do governo de Barnier, nomeado em setembro pelo presidente de centro direita francês, Emmanuel Macron, informou o grupo na rede X.

A segunda economia da União Europeia está mergulhada em uma crise política desde que Macron decidiu antecipar as eleições legislativas, previstas para 2027, o que resultou em um Legislativo sem maioria clara.

Nos últimos dias, Barnier multiplicou as concessões à extrema direita, da qual depende a sobrevivência do partido, para evitar que seus deputados apoiem uma moção de censura da esquerda durante a tramitação de aprovação do orçamento de 2025.