Nestlé recolhe lotes de produto infantil por níveis elevados de toxina

A Nestlé Brasil anunciou o recolhimento voluntário de lotes do produto “Meu Primeiro Lanchinho” , da marca Mucilon , em todo o país. A decisão foi tomada após a identificação de níveis elevados de aflatoxina.

A toxina é produzidas por fungos e foi identificada acima do limite permitido pela legislação brasileira, segundo comunicado emitido pela empresa .

Conforme a Nestlé, o problema foi identificado durante “análises de qualidade de rotina”. A empresa alertou que o consumo prolongado de alimentos com níveis aumentados dessa substância pode ser prejudicial à saúde , com possíveis efeitos sobre o fígado em casos extremos.

O que é aflatoxina

A aflatoxina é uma micotoxina produzida por fungos do gênero Aspergillus, comuns em regiões de clima quente e úmido, como o Brasil. De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), essas toxinas são genotóxicas e carcinogênicas, podendo causar danos no DNA e aumentar o risco de câncer.