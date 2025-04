Chikungunya: dividida em três fases, doença tem sintomas de início súbito e chance de provocar dor crônica

Febre chikungunya é uma doença transmitida pelo mosquito "Aedes aegypti", assim como a dengue e a zika. Apu Gomes / AFP

Pela primeira vez na história, o Rio Grande do Sul confirmou uma morte por febre chikungunya. O caso foi registrado em Carazinho, no norte do Estado.

Assim como a dengue, a chikungunya é uma arbovirose, doença que se caracteriza por ter um vírus transmitido por artrópodes, como insetos e aranhas, por exemplo.

No Brasil, as duas (além do zika vírus) são transmitidas pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti.

Tanto a chikungunya quanto a dengue têm sintomas que se confundem, o que dificulta o diagnóstico. Não há vacina de prevenção contra a chikungunya, apenas contra a dengue.

Sintomas da chikungunya

Febre alta de início rápido

Dores intensas nas articulações de pés, mãos, dedos, tornozelos e pulsos também de início repentino

Edema (inchaço) nas articulações (geralmente as mesmas afetadas pela dor intensa)

Dor nas costas

Dores musculares

Manchas vermelhas pelo corpo

Coceira na pele, que pode ser generalizada, ou localizada apenas nas palmas das mãos e plantas dos pés

Dor de cabeça

Dor atrás dos olhos

Conjuntivite não-purulenta

Náuseas e vômitos

Dor de garganta

Calafrios

Diarreia e/ou dor abdominal (manifestações do trato gastrointestinal são mais presentes em crianças)

A doença se desenvolve em três fases. São elas:

Fase 1 - Febril ou aguda : tem duração de 5 a 14 dias

: tem duração de 5 a 14 dias Fase 2 - Pós-aguda : tem um curso de 15 a 90 dias

: tem um curso de 15 a 90 dias Fase 3 - Crônica: se os sintomas persistirem por mais de 90 dias após o início dos sintomas, considera-se instalada a fase crônica.

Em mais de 50% dos casos, a artralgia (dor nas articulações) torna-se crônica, podendo persistir por anos.

Casos mais graves

O vírus chikungunya (CHIKV) também pode causar doença neuroinvasiva, que é caracterizada por agravos neurológicos, tais como:

Encefalite

Mielite

Meningoencefalite

Síndrome de Guillain-Barré

Síndrome cerebelar

Paresias

Paralisias

Neuropatias

Como é o diagnóstico da chikungunya

O diagnóstico da chikungunya tem componentes clínicos e laboratoriais, e deve ser feito por um médico. Todos os exames laboratoriais para acompanhamento do quadro clínico e os testes diagnósticos (sorológicos e moleculares) estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Em caso de suspeitada doença a notificação deve ser realizada, e digitada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Online) em até sete dias. Em caso de óbitos, a notificação deve ser feita ao Ministério da Saúde em até 24 horas.

Como é o tratamento

O tratamento da chikungunya é feito de acordo com os sintomas. Até o momento, não há tratamento antiviral específico para a doença. A terapia utilizada é analgesia e suporte.

É necessário estimular a hidratação oral dos pacientes e a escolha dos medicamentos devem ser realizadas após a avaliação do quadro clínico do paciente, com aplicação de escalas de dor apropriadas para cada idade e fase da doença.

Em casos de comprometimento musculoesquelético importante, e sob avaliação médica conforme cada caso, pode ser recomendada a fisioterapia.

Em caso de suspeita, deve-se evitar a automedicação.

O uso indiscriminado de remédios pode mascarar sintomas, dificultar o diagnóstico e agravar o quadro do paciente.

Como é prevenção

Medidas de prevenção à proliferação e circulação do Aedes aegypti, com a limpeza e revisão das áreas interna e externa das residências ou apartamentos e eliminação dos objetos com água parada, são ações que impedem o mosquito de nascer, cortando o ciclo de vida na fase aquática. O uso de repelente também é recomendado para maior proteção individual.

As principais medidas para eliminar a formação de criadouros do mosquito são:

Manter as caixas-d’água bem vedadas e com tela

Lavar com água e escova, esponja ou bucha, e manter tonéis, galões ou depósitos de água bem fechados

Evitar utilizar pratos nas plantas ou, se desejar mantê-los, colocar areia até a borda dos pratos de plantas ou xaxins

Limpar e remover folhas das calhas, deixando-as sempre limpas

Retirar água acumulada das lajes

Desentupir ralos e mantê-los fechados ou com telas

Colocar areia ou massa em cacos de vidro de muros

Lavar plantas que acumulam água, como as bromélias, duas vezes por semana

Preencher com serragem, cimento ou areia, ocos das árvores e bambus

Tratar a água da piscina com cloro e limpá-la uma vez por semana

Retirar a água da bandeja externa da geladeira e lavar com escova, esponja ou bucha

Lavar bem o suporte para garrafões de água mineral a cada troca

Lavar vasilhas de animais com esponja ou bucha, sabão e água corrente uma vez por semana

Manter aquários para peixes limpos e tampados ou telados

Manter vasos sanitários limpos e deixar as tampas bem fechadas

Guardar garrafas vazias e baldes de cabeça para baixo

Jogar no lixo objetos que possam acumular água, como latas, tampas de garrafa, casca de ovo, copos descartáveis

Manter a lixeira sempre bem tampada e os sacos plásticos bem fechados

Fazer furos na parte inferior de lixeiras externas

Descartar ou encaminhar para reciclagem os pneus velhos ou furá-los e guardá-los secos e em locais cobertos

Em reservatórios de água abertos que não podem ser vedados, como cisternas e poços artesianos, recomenda-se cobrir com telas de malha fina