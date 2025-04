Como é se hospedar em um spa médico em Gramado

Kurotel foi fundado em 1982. Kurotel / Divulgação

Alexandra Alcantara Teixeira, 54 anos, de São Paulo, procurou o Kurotel no final de março, pela primeira vez, para aliviar os sintomas da menopausa e cuidar da saúde. Já João Alcir Rodrigues de Vargas, 68, do Mato Grosso, hospedado no mesmo período, estava pela terceira vez para emagrecer:

— As pessoas chamam de experiência, eu chamo de aprendizado. Sinto que há uma melhora orgânica.

Maria José Neves, 73, do Rio de Janeiro, retornou para amenizar as dores nos joelhos e ter mais qualidade de vida. Adriana Casagrande, 62, do Paraná, voltou após 25 anos para reduzir o estresse do dia a dia:

— A gente desliga de tudo, tem um relax que abrange corpo e mente. Se eu perder peso, é um plus.

Em meio a esses e tantos outros hóspedes, estava eu, a convite da direção do Kurotel, para conhecer o método utilizado no espaço que une hotelaria de luxo, clínica e spa. Durante três dias, pude experimentar os serviços e aproveitar os benefícios da "receita preventiva" criada pelo médico Luís Carlos Silveira há mais de 50 anos.

Cheguei no Kur na quinta-feira, dia 27 de março, e uma agenda já estava prevista para a tarde. Tive uma conversa com a diretora Mariela Silveira, filha do fundador, para entender o método e a dinâmica de atividades, e também com um educador físico. Fiz triagem na enfermagem, onde tirei medidas e verifiquei pressão arterial e batimentos. Realizei uma avaliação corporal por imagem, uma espécie de raio-x para identificar a quantidade e distribuição de gordura e de massa magra do corpo. Recebi uma massagem relaxante e, à noite, participei da comemoração de aniversário de 43 anos do Kurotel.

A sexta-feira começou cedo, com o café da manhã às 7h15min. Em seguida, consulta com um médico para avaliação do exame realizado no dia anterior, que detectou osteopenia (perda gradual de massa óssea). O diagnóstico acendeu um alerta importante para que eu tome providências para não passar ao estágio seguinte, que é o da osteoporose. Na mesma manhã, fiz aula de dança e hidroginástica. À tarde, tive consultas com nutricionista e fisioterapeuta. Experimentei a cadeira massageadora e conheci o Circuito das Águas, uma sequência de banhos relaxantes e terapêuticos.

No sábado, fiquei fora da programação matinal por conta de compromissos profissionais (quem acompanha a Rádio Gaúcha Serra me ouviu no Gaúcha Hoje e no Chamada Geral). Mas, à tarde, retornei para fazer meditação e ioga e provar a sensação vivida por astronautas em uma cadeira que simula a gravidade — extremamente relaxante. Também provei a massagem com pedras quentes. Em todos os dias, era oferecida sauna no final da tarde.

LEIA TAMBÉM Governador Eduardo Leite é convidado para evento em Gramado que destaca produtos com indicação geográfica

No domingo, dia 30, antes de fazer o check out ao meio-dia, encarei uma caminhada de quatro quilômetros nos arredores do Kurotel, uma aula de fortalecimento da região do tronco, abdômen e paravertebrais e hidroginástica. Por fim, passei por uma nova avaliação com a enfermagem. Para minha surpresa, eliminei dois quilos e perdi dois centímetros de cintura e de quadril. Um resultado considerado positivo para um período tão curto de estadia. Além de perder peso, senti que estava bem mais relaxada ao final da experiência.

Alimentação

Hóspedes seguem plano alimentar durante os dias no Kur. Kurotel / Divulgação

Quem se hospeda no Kurotel passa por nutricionista e precisa seguir um plano alimentar. A alimentação varia conforme o objetivo e as condições de saúde de cada pessoa. As refeições eram servidas na mesa, sem repetição. O café da manhã sempre com frutas e suco e pouco carboidrato.

No almoço, salada, legumes e uma proteína — frango ou peixe, nada de carne vermelha. O jantar era parecido com o almoço, com sopa de entrada em algumas ocasiões. Sobremesa, sim, porém, sem açúcar. Nada de fritura e o óleo usado com moderação. Água não pode ser ingerida durante a refeição.

Confesso que a primeira impressão foi de que era pouca comida, mas nunca saí da mesa com fome. Lanches da manhã e da tarde também eram servidos e eu até dispensei em alguns momentos porque estava satisfeita.

Aprendi a me alimentar melhor e percebi que, muitas vezes, a gente come com os olhos. Recebi da nutricionista um planejamento como sugestão, com receitas saudáveis para incluir na minha rotina.

O método

Mariela Silveira, médica e diretora do Kurotel. Kurotel / Divulgação

O método aplicado no Kurotel foi criado no início dos anos 1970 pelo médico Luís Carlos Silveira e aplicado no spa médico a partir de 1982, quando o centro de saúde foi fundado em Gramado. Ele tem cinco pilares que sustentam um bom estilo de vida: alimentação, movimento, água, relaxamento e equilíbrio. Trata-se de uma abordagem mais ampla da saúde, levando em conta não só aspectos físicos, mas também emocionais do paciente.

— Meu pai criou o método em 1971 e naquela época ele já observava que muitas pessoas tinham doenças que seriam preveníveis. Elas não precisariam existir se a pessoa tivesse tido a oportunidade de pensar em prevenção. Esse método respeita os momentos de fase de vida e o modelo transteórico da mudança de comportamento de saúde. Os pilares são simples, mas muito essenciais para a vida — explica Mariela Silveira, diretora do Kurotel.

LEIA TAMBÉM Gramado já pensa em ChocoPáscoa com mais dias em 2026

Conforme a médica, quem procura o spa vive experiências de saúde e de vitalidade.

— Recebemos pessoas que vem com o intuito, às vezes, de emagrecer. Muitas também pelo estresse e ansiedade. Outras tantas vem para se preparar para uma cirurgia e algumas que tiveram câncer e já resolveram, mas ainda não voltaram a encontrar a vitalidade. Outras pessoas que estão em luto, outras em excelente forma física e vem para fazer check up. São várias vidas e gerações e momentos diferentes, mas todas elas querendo ter melhorias na vida — acrescenta Mariela.

Luís Carlos Silveira, fundador do Kurotel. Kurotel / Divulgação

Nesta semana, aliás, Luís Carlos Silveira recebeu uma homenagem do governo do Estado pela condecoração Lifetime Achievement Award, concedida a ele em 2024 pela Seven Stars Organization. O prêmio internacional destacou a contribuição do especialista para a medicina preventiva no mundo. Silveira tornou-se o primeiro brasileiro a receber a condecoração.

Saiba mais