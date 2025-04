Por que a Anvisa proibiu a produção e a venda de suplementos com ora-pro-nóbis? Entenda

Consumo e comercialização de ora-pro-nóbis in natura seguem permitidos.

Uma das pancs (plantas alimentícias não convencionais) mais conhecidas entre a população, a ora-pro-nóbis é uma das fontes vegetais com alto teor de proteína . Rica em fibras solúveis, esta panc também fornece vitaminas A, B e C .

Com tantos benefícios, a ora-pro-nobis é fonte para muitos suplementes vendidos no Brasil, agora, proibidos de serem comercializados.

A decisão é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na quinta-feira (3), o órgão regulador publicou a proibição para comércio e produção de suplementos com ora-pro-nóbis no Diário Oficial da União (DOU).

O consumo da planta in natura não será afetado.

Por que a Anvisa proibiu a ora-pro-nobis em suplementos?

No caso do ora-pro-nóbis, há promessa de perda de peso e alívio de dores, por exemplo. Comprovação que não é feita pelas empresas que produzem e vendem produtos com a panc.