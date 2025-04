Com quase 100 anos, tartaruga rara tem filhotes pela primeira vez

Uma tartaruga com aproximadamente 100 anos se tornou a mãe de primeira viagem mais velha de sua espécie, segundo o Zoológico da Filadélfia, na Pensilvânia, Estados Unidos. Com o nascimento de quatro filhotes, a rara espécie da tartaruga-de-Santa-Cruz (Chelonoidis niger donfaustoi), nativa de Galápagos ocidental, tem agora 48 exemplares no país norte-americano.