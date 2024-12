Biden chega a Angola em 1ª e única visita de seu mandato à África

Na terça-feira, o presidente americano se reunirá em Luanda com o contraparte angolano, João Lourenço, e fará um discurso no Museu Nacional da Escravatura, localizado na capital da ex-colônia portuguesa.

Esta é a primeira viagem de um presidente americano à África desde 2015 e a primeira visita de um chefe de Estado dos Estados Unidos a Angola, país petrolífero com litoral no Oceano Atlântico.

Biden destacará diversos investimentos no país e na região, com ênfase no "corredor de Lobito", um enorme projeto ferroviário que conecta o porto angolano de Lobito à República Democrática do Congo, com um ramal para a Zâmbia, destinado ao transporte de matérias-primas estratégicas como cobre e cobalto.