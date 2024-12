Mujica admite crítica 'grosseira' a Kirchner, mas reforça necessidade de renovação

O ex-presidente do Uruguai José Mujica admitiu, nesta segunda-feira (2), que se expressou de forma "grosseira" sobre a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, a quem criticou, em entrevista à AFP, por não abrir passagem às novas gerações, mas insistiu na necessidade de renovação do peronismo.

"Aí está a velha Kirchner na Argentina, à frente do peronismo. Ao invés de se colocar como velha conselheira e deixar [espaço para] novas gerações, não, está aí perturbando. Como lhes custa largar o doce! Pqp!", disse Mujica em declarações à AFP, publicadas na sexta-feira.

O ex-presidente uruguaio (2010-2015), um ex-guerrilheiro de 89 anos que se tornou uma referência da esquerda mundial, afirmou ao La diaria ter respeito por Kirchner, a quem considerou "um fenômeno", com "um peso subliminar enorme" e "uma mulher admirável e excepcional".

No entanto, ele reiterou que o peronismo deve se renovar.

"Penso que as grandes referências, e não há outra referência do peronismo maior do que a senhora Cristina Kirchner, deveriam usar seu poder para investigar, buscar e impulsionar para que novas gerações trabalhem", ressaltou.