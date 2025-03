Inscrições para a Taça das Favelas RS encerram nesta sexta; confira as informações da etapa estadual

Em 2024, as finais do torneio foram disputadas no Zequinha, tendo como público mais de 9 mil pessoas.

As inscrições para a Taça das Favelas RS 2025 encerram nesta sexta-feira (14). O torneio, que é o maior de base do Rio Grande do Sul, será disputado em 37 cidades do Estado e deve receber mais de 15 mil jovens participantes. O lançamento oficial ocorrerá neste sábado (15), no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Em 2024, o Piratini foi campeão na categoria feminina. No masculino, o Bom Jesus foi o vencedor.