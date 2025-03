"Ainda temos coisas para melhorar", diz colombiano sobre expectativa de estrear pelo Juventude no Brasileirão

Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

O futebol brasileiro tem a cada ano escancarado ainda mais as portas para que atletas estrangeiros, em especial os sul-americanos tenham a oportunidade de atuar por aqui. Na grande maioria, são jovens que ainda estão de olho em oportunidades na Europa.

Mas há também jogadores já mais experientes e que tem o desejo de vivenciar a realidade do Brasil. Foi o caso de Daniel Giraldo, volante de 32 anos que chegou ao Juventude no início de 2025.

Após 10 partidas, sendo nove pelo Gauchão e uma na Copa do Brasil, o jogador se afirmou como titular no meio-campo da equipe de Fábio Matias e se diz adaptado ao novo clube.

— O grupo é muito forte e isso faz com que a adaptação de quem chega seja rápida. O grupo e o staff ajudaram muito nisso. Ainda temos coisas para melhorar, mas o tempo é todo de trabalhar e buscar chegar na melhor forma o Brasileiro. Estou gostando muito da cidade, das pessoas. A torcida está sempre nos apoiando. Minha família já está aqui e estamos nos adaptando muito rápido — destacou o jogador em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (13).

Mesmo que ainda possa lamentar a perda da vaga na final do Gauchão, Giraldo acredita que o time fez um bom campeonato e agora precisa de pequenos ajustes para um desafio muito maior.

— Ainda que tenhamos enfrentado também times de divisões inferiores, o Gauchão nos mostrou um campeonato forte, de poucos espaços. Não tivemos facilidades. Acho que encaramos bem a competição. Alguns jogos nos desligamos, e isso é importante melhorar. Estamos fazendo um bom trabalho depois do Gauchão. Agora temos quase um mês de preparação para o Brasileirão. Espero me preparar da melhor maneira possível e corresponder ao que é o campeonato — comentou Giraldo, que ainda falou sobre a força da equipe no Alfredo Jaconi: