Painel da Associação Riograndense de Imprensa debate inteligência artificial e jornalismo

Neste sábado (15), a 5ª edição do painel Jornalistas Inspiradoras, da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), debate o papel da inteligência artificial (IA) no jornalismo. O evento, que tem entrada gratuita, conta com participação de Fernanda Zaffari, correspondente internacional em Londres. Ela será entrevistada, de maneira virtual, por Rosane de Oliveira, apresentadora da Rádio Gaúcha e colunista de ZH, e Mauren Xavier, editora do Correio do Povo. A mediação é de Cláudia Coutinho, vice-presidente da instituição.